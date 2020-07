Ross Antony trauert um Hündin Inca

Ross Antony ist in großer Trauer. Seine Hündin Inca ist nach 14 Jahren gestorben.

Der 45-Jährige postete auf „Instagram“ ein Foto der Hundedame mit emotionalen Worten zum Abschied. Er schrieb: „Heute ist der Tag, an dem wir endgültig ‚Auf Wiedersehen‘ zueinander gesagt haben. Du warst der beste Teil meines Lebens in den letzten 14 Jahren und ich habe keinen einzigen Moment bereut. Vielen Dank, dass Du so viel Glück und Liebe in unser Leben gebracht hast. (…) Nun kannst Du zusammen mit Deiner Schwester Skylla im Hundehimmel sein.“ Hündin Skylla ist bereits im Jahr 2014 verstorben.

Wie „extratipp.com“ berichtet, war Hündin Inca seit einiger Zeit blind und hatte eine Zyste am Rücken. Aufgrund ihres Alters konnte sie aber nicht operiert werden. Der Geburtstag von Ross Antony am 9. Juli ist somit sicher überschattet von der Trauer des Hundeliebhabers.

Foto via MCS