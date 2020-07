Russische Eiskunstläuferin Jekaterina Alexandrowskaja ist tot

Die russische Eiskunstläuferin Jekaterina Alexandrowskaja ist gestorben. Ihr Trainer Andrei Chekalo bestätigte gegenüber der französischen Nachrichtenagentur „AFP“ den Tod der Sportlerin. Demnach stürzte die 20-Jährige am 17. Juli aus dem sechsten Stock eines Wohnhauses in der Moskauer Innenstadt und verstarb noch an der Unglücksstelle. Zur Unglücksursache machten die russischen Ermittler bisher keine Angaben.

Ihr australischer Partner Harley Windsor, mit dem Alexandrowskaja 2018 in Pyeongchang den 18. Platz gewonnen hat, schrieb via „Instagram“: „Worte können nicht beschreiben, wie ich mich gerade fühle. Ich bin zutiefst am Boden zerstört und krank über den traurigen und plötzlichen Tod von Katia.“

Das Nationale Olympische Komitee Australiens teilte in einem Statement mit: „Jekaterina war eine lebendige und talentierte Person und eine unglaubliche Athletin. Das Leben seit den Winterspielen 2018 war für sie nicht einfach.“