Ryan Reynolds und Blake Lively liefern sich Schlagabtausch

Ryan Reynolds und Blake Lively gelten als absolutes Hollywood-Vorzeige-Traumpaar. Warum? Weil sie denselben Humor teilen! Das haben die beiden Schauspieler jetzt mal wieder via „Instagram“ bewiesen.

Reynolds postete ein Werbevideo seiner Gin-Marke „Aviation“. Das Video ist an einen seiner Filme angelehnt: „Buried“ aus 2010. Der Clip zeigt den Kanadier, wie er lebendig im Sarg gefangen einen Flachmann öffnet, um einen Schluck „Aviation Gin“ zu sich zu nehmen. Er schwitzt, ist schmutzig und fix und fertig, aber irgendwie eben auch sexy, findet zumindest seine Ehefrau. Die kommentierte nämlich: „Ich glaube, das hat mich gerade geschwängert.“ Und Ryan? Der nahm die Steilvorlage dankend an. Er antwortete im Stil einer E-Mail-Abwesenheitsnotiz: „Blake Lively, ich werde ab dem 22. Juli [Datum ihres Kommentars] bis in alle Ewigkeit nie wieder im Büro sein. Sollten Sie während meiner Abwesenheit sofortige Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an jemand anderen. Irgendjemanden. Andernfalls werde ich ihr Hilfegesuch, so schnell es meine unwahrscheinliche Rückkehr ermöglicht, beantworten.“ Touché.

Der Humor der beiden wird von den Followern gefeiert.

Foto: (c) Michael Sherer / PR Photos