Sacha Baron Cohen, ein rosa Bikini und ein Polizeieinsatz

Sacha Baron Cohen hat mal wieder jemanden reingelegt. Doch seine Aktion ist nicht so geendet, wie er sich das vorgestellt hat. Der „Borat“-Darsteller wollte New Yorks ehemaligen Bürgermeister und heutigen Trump-Berater Rudolph „Rudy“ Giuliani einen Streich spielen. „Page Six“ berichtet, dass Giuliani ein Interview über die Corona-Maßnahmen der Regierung gab, also Cohen das Gespräch sprengte. Giuliani berichtet „Page Six“: „Dieser Mann kommt angerannt und trägt ein verrücktes, wie ich sagen würde, rosafarbenes Transgender-Outfit. Es war ein rosa Bikini, mit Spitze, unter einem durchsichtigen Maschenoberteil, es sah absurd aus. Er hatte einen Bart, nackte Beine und war nicht das, was ich als ablenkend attraktiv bezeichnen würde.“

Dabei hat Rudolph Giuliani nicht direkt erkannt wer ihm hier einen Streich spielt. Er erzählt weiter: „Diese Person kommt schreiend und brüllend herein, und ich dachte, dies müsse ein Betrug oder eine Probe sein, also habe ich es der Polizei gemeldet. Dann ist er weggelaufen.“ Es wird vermutet, dass die Aktion von Sacha Baron Cohen für seine Comedy-Sendung „Who is America?“ ist. Bestätigt wurde dies aber nicht.

Die Polizei kam übrigens wirklich. Verhaftet wurde aber niemand, da anscheinend kein Verbrechen begangen wurde.

Foto: (c) Landmark / PR Photos