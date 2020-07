Samu Haber: Rückkehr zu „The Voice of Germany“?

Samu Haber ist offenbar nach etwas Sonne zumute. Das möchte der „Sunrise Avenue“-Frontmann jedenfalls seine Fans glauben lassen.

Auf „Instagram“ postete er nämlich ein Foto von sich und einem Kumpel am Flughafen, beide mit Maske, und schrieb dazu: „Auf den Weg in die Flitterwochen mit meiner anderen schlechten Hälfte.“ Dazu fügte er noch das Hashtag #Mallorca an. Seine Fans glauben jedoch nicht, dass der Musiker auf die Balearen fliegt, sondern sind stattdessen der Meinung, dass er seinen Jurorenposten bei „The Voice“ wieder einnimmt. In den Kommentaren zu dem Bild heißt es nämlich: „Mallorca also, auch bekannt als Berlin/Deutschland aka ‚The Voice of Germany‘.“ Und: „Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Berlin ist das neue Malle.“ Offiziell bestätigt, ist noch nichts.

Sido und Alice Merton haben nämlich verlauten lassen, dass sie in der zehnten Staffel von „The Voice of Germany“ nicht mehr mit dabei sein werden und seitdem wird gemunkelt, wer ihre Plätze einnehmen wird.

Foto: (c) Universal Music