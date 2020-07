Samu Haber: „Superman returns“

Dass Samu Haber dieses Jahr wieder zur Jury von „The Voice of Germany“ zurückkehrt, ist schon bekannt. Jetzt meldet sich der Finne aber auch persönlich dazu. Auf seiner „Instagram“-Seite postete der Finne eine Foto-Montage, die ihn als Superman und den Text „Superman returns“ zeigt.

Dazu schrieb der 44-Jährige: „Back to work, sagte der finnische super Hero Hermann Schpermann nach seinem Frühstück und der frisch gebrühten Morgenlatte.“

Damit spielt Samu Haber auf seinen Patzer in der Staffel von 2018 an. Damals outete sich der „Sunrise Avenue“-Frontmann als „Schlaf Schlumpf“ und sagte dazu: „Heute ich brauchte in die Cafeteria zweimal die Morgenlatte von Mark. Morgenlatte hilft. Kaffee, Kaffee ist immer gut.“ Ein Missverständnis, das bis heute in Erinnerung geblieben ist.

Foto: (c) Universal Music