Samu Haber: „Warum ist diese Zahl so wichtig für mich?“

Rätselaufgabe mit Samu Haber: Der „Sunrise Avenue“-Frontmann hat sich ein neues Tattoo zugelegt und will von seinen Fans wissen, ob sie die Bedeutung dahinter erraten können. Wie er in seiner „Instagram Story“ zeigt, prangt auf seiner linken Hand fast auf der Höhe seines Daumens nun die Zahl 102. Dazu stellte Haber die Frage: „Warum ist diese Zahl so wichtig für mich?“

Ein kleiner Hinweis, mit der Größe des Musikers hat dies nichts zu tun. Das hatte nämlich schon ein Fan vorgeschlagen.

Samu Haber hat bereits einige Tattoos auf seinem Körper. Wichtig dabei, immer genug Tinte kaufen.

Foto: (c) Universal Music