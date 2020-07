Sarah Connor ist „f*cking in love“

Sarah Connor ist seit über zehn Jahren mit Musikmanager Florian Fischer zusammen. Seit 2017 sind die beiden sogar verheiratet. Und auch nach so vielen Jahren, kann Connor ihr Glück kaum fassen.

Die Sängerin postete via „Instagram“ mehrere Bilder ihres Göttergatten und schrieb dazu: „I’m f*cking in love with you“, also jugendfrei übersetzt: „Ich bin so verdammt verliebt in dich“. So viel Liebe versetzte die Kollegen Nico Santos und Rea Garvey glatt ins Schwärmen. Die beiden kommentierten den Beitrag mit unzähligen Herzchen-Emojis.

Übrigens: Sarah Connor und Florian Fischer haben zwei gemeinsame Kinder. Für die Sängerin sind es die Kids Nummer drei und vier.

Foto: (c) PGM / Nina Kuhn