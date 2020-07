Sarah Lombardi: Blaues Auge von Duschunfall

Da ist Sarah Lombardi nochmal mit einem blauen Auge davongekommen. Die 27-jährige ist nämlich unter der Dusche ausgerutscht und hat sich dabei ein Veilchen zugezogen.

In ihrer „Instagram“-Story zeigt sie ihren Followern das blaue Auge und schreibt: „Schaut euch mal bitte mein Auge an. Es ist so krass! Ich habe es auch ja gestern schon erzählt, ich hätte aber nie gedacht, dass es wirklich blau wird. Es hat nicht mal so weh getan.“

Die Duschpanne ist übrigens nicht das einzige Malheur in innerhalb kurzer Zeit. Erst vor Kurzem wurde Sarah Lombardi im Urlaub beim Baden von einer Welle umgestoßen.

Foto: (c) Marvinströter