Sarah Lombardi hat Höhenangst

Sarah Lombardi hat zusammen mit ihrem Liebsten, dem Profi-Fußballer Julian Büscher, einen actionreichen Tag im Düsseldorfer Hochseilgarten verbracht. Für die 27-Jährige, die an Höhenangst leidet, eine ganz schöne Herausforderung.

Das Video zum Kletterausflug postete die Sängern in ihrer „Instagram“-Story. Darin ist auch deutlich zu sehen, dass sich Sarah ängstlich an ihre Halterung klammert. Ihr Freund, der die Aktion filmte, sagte dazu: „Wenn sie mal mich so festhalten würde.“

Der Ausflug endete übrigens nicht so romantisch. Die Scheibe ihres Autos wurde eingeschlagen und ihre Handtasche geklaut.

Foto: (c) Marvinströter