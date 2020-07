Sarah Lombardi: „Man sollte immer offen sein für Neues“

Sarah Lombardi hat mehrere Standbeine, um ihr Leben zu finanzieren, sie ist Sängerin, Influencerin, Moderatorin, Schauspielerin und hatte auch schon eine eigene Doku-Serie mit ihrem Ex Pietro Lombardi. Ob sie ihr Leben aber auch nur als Sängerin finanzieren könnte, dazu sagte die 27-Jährige im Interview mit „t-online“:

„Ich bin jemand, der gerne auf Nummer sicher geht. Es kann immer mal irgendetwas wegbrechen und man muss dann auf Plan B, C oder vielleicht auch D ausweichen. Gerade heutzutage ist das wichtig. Man merkt, dass Trends so kurzlebig sind. Was heute in ist, ist morgen vielleicht schon wieder out. Es gab irgendwann einen Umschwung und man merkte als Künstler, dass sich etwas in der Branche verändert. Vor wenigen Jahren etwa gab es noch kein Instagram und keine Influencer. Heute ist das ganz normal. Man sollte immer offen sein für Neues.“

Sarah Lombardi sieht sich übrigens nicht nur als Sängerin oder Musikerin.

