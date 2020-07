Sarah Lombardi: „‚Te amo mi Amor‘ ist Gute-Laune-Song, der auch zum guten Wetter passt“

Sarah Lombardi hatte im Laufe ihrer Karriere auch so einige Täler zu überwinden, doch jetzt scheint alles wieder rund zu laufen. Ihr neuer Song „Te amo mi Amor“ schaffte es auf Platz 11 der deutschen Single-Charts.

Wie es zu der neuen Nummer überhaupt kam, das verriet die 27-Jährige im Interview mit „t-online“. Sie sagte: „‚Te amo mi Amor‘ ist ein Gute-Laune-Song, der auch zum guten Wetter passt. Die Menschen können wieder mehr raus gehen und somit kehrt auch ein bisschen Normalität ins Leben zurück. Während der Corona-Zeit war ich sehr viel im Studio. Die Zeit vom Lockdown haben mein Team und ich kreativ genutzt, um neue Musik zu produzieren.“

Außerdem erklärte die Sängerin, wie sie den Song trotz Corona-Maßnahmen aufnehmen konnte: „Ich war in einem Studio in Köln. Es war sehr Corona-konform. Wir haben uns an alle Vorschriften gehalten. Zum Einsingen bin ich eh in einer Einzelkabine. Für die neuen Songs hatte ich durch Corona mehr Zeit als sonst. Im Herbst soll mein neues Album folgen.“

Foto: (c) Marvinströter