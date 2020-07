Sasha: Ersatztermine 2021

Auch Sasha hat seine Festivalauftritte für dieses Jahr aufgrund der Coronavirus-Pandemie absagen müssen. Doch jetzt gibt es endlich erste Nachholtermine für 2021.

Auf „Instagram“ kündigte der Sänger an: „Es geht weiter und weiter! Nun kann ich euch endlich auch ein paar Sommershows für das kommende Jahr präsentieren und freue mich mega! Vorerst stehen Emden, Suhl, meine Heimat Soest, Mühldorf und Stade auf dem Plan, aber wir arbeiten natürlich noch an weiteren Terminen. Leute, wir holen nach was geht.“

Und hier die Ersatztermine für 2021:

21.05. Emden, Nordseehalle

26.06. Suhl, Open Air

07.07. Soest, Open Air

09.07. Mühldorf (Inn), Sommerfestival

17.09. Stade, Holk Kulturfestival

