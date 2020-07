Schauspieler John Saxon ist tot

John Saxon hat in über 200 Filmen mitgewirkt, jetzt ist er tot. Wie seine Ehefrau Gloria Martel gegenüber „The Hollywood Reporter“ bestätigte, starb der Schauspieler am Samstag (25.07.) im Alter von 85 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung.

Zu seinen wohl bekanntesten Filmen gehören „Südwest nach Sonora“, dort spielte er an der Seite von Marlon Brando. Außerdem „Nightmare On Elm Street – Mörderische Träume“ und „Der Mann mit der Todeskralle“ mit Bruce Lee. Saxon war auch in sechs Folgen der TV-Serie „Der Denver Clan“ zu sehen. 1958 wurde er für seine Rolle in „Männer über Vierzig“ mit einem Golden Globe als bester Nachwuchsdarsteller ausgezeichnet.

Zu seinen weiteren Filmen gehören unter anderen „Rauchende Colts“, „Mord ist ihr Hobby“ oder „Bonanza“.