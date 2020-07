Scott Disick und Sofia Richie sind wieder ein Paar

Scott Disick und Sofia Richie haben sich wieder zusammengerauft und sind anscheinend wieder zusammen. Das haben zwei Insider gegenüber „Us Weekly“ verraten.

Der erste Insider hat gesagt: „Sie verbringen wieder auf romantische Art Zeit zusammen. Sie sind wieder zusammen.“ Die zweite Quelle hat verraten, dass beide die Beziehungs-Pause für sich genutzt haben: „Sofia wollte, dass Scott alle Probleme, die er hat, überwindet. Und Scott wollte sich auf seine Familie konzentrieren, bevor er wieder jegliche Art von romantischer Beziehung mit jemandem eingeht. (…) Was auch immer zu Beginn der Pandemie zwischen Sofia und Scott war, sie haben sich beruhigt. Und Scott ist wieder an einem Punkt, an dem Sofia sich wohl fühlt, wieder in seiner Nähe und in seinem Leben zu sein.“

Ob Lionel Richie mit dem Liebes-Comeback zufrieden ist, ist fraglich. Schließlich war er vorher auch nicht all zu begeistert von der Beziehung zwischen seiner Tochter Sofia Richie und Scott Disick.

Foto: (c) PRN / PR Photos