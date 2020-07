Selena Gomez bedankt sich für Glückwünsche

Selena Gomez könnte nicht glücklicher sein.

Die Sängerin ist am Mittwoch (22.07.) 28 Jahre alt geworden und wurde dabei mit Glückwünschen regelrecht überschüttet. Auf „Instagram“ bedankte sie sich jetzt dafür. Dort schrieb sie: „Ich habe mein Handy weggelegt, um im Moment zu sein, aber ich habe all eure Posts gelesen. Ich wollte nur vielen Dank für jeden einzelne Nachricht sein. Ich fühle so viel Liebe von euch. Ich liebe euch so sehr. Auf die 28!“

Ein paar Fotos von ihrer Feier hat Selena Gomez übrigens auch auf „Instagram“ gepostet.

Foto: (c) Izumi Hasegawa / PR Photos