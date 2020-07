Shaggy: Weihnachtsalbum im karibischen Stil

Shaggy wird dieses Jahr seinen Fans die Weihnachtszeit versüßen. Der Musiker plant nämlich, ein Weihnachtsalbum im karibischen Stil herauszubringen.

Im Podcast „How To Kill An Hour“ erzählte der 51-Jährige: „Ich habe gerade ein neues Projekt angefangen. Ich nehme dieses Weihnachtsalbum auf. Ich versuche also Songs mit Weihnachtszeug zu machen.“ Einen ersten Vorgeschmack darauf hat Shaggy auch schon gegeben. Er fügte hinzu: „Eine der Textzeilen, die mir kürzlich eingefallen sind, lautet: ‚Ich möchte kein eisiges Weihnachten. Das einzige Eis, was ich sehe möchte, ist in meinem Glas mit etwas Rum.‘ Das kreiert eine karibische Weihnachtsatmosphäre, denn das einzige Weihnachtsfest, das ich kenne, ist in Jamaika.“

Wann genau das Weihnachtsalbum von Shaggy erscheinen soll und welchen Namen es trägt, ist noch nicht bekannt.

Foto: (c) Debby Wong / PR Photos