Shakira will Deutsch-Rapper Kalazh44 wegen Kokain-Bild verklagen

Shakira will die beiden Deutschrapper Samra und Kalazh44 verklagen. Das berichtet unter anderem „VIP.de“.

Der Grund für die mögliche Klage: Im letzten Monat veröffentlichten die beiden Rapper einen Track, der Shakiras Namen trägt. Im Songtext wird sie ebenfalls namentlich erwähnt, dass dazugehörige Cover zeigt die Kolumbianerin beim Drogenkonsum. Für die Künstlerin geht das zu weit – sie leitet nun rechtliche Schritte gegen das Rapper-Duo ein.

Laut eigenen Aussagen haben Samra und Kalazh44 ihre Cover-Collage übrigens nicht selbst erstellt. Sie wollen das Motiv in einer Bar in Barcelona entdeckt und abfotografiert haben. Zudem betonen sie, dass der Name „Shakira“, den sie auch als Titel für ihren Track gewählt haben, nicht geschützt ist.

