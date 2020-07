Sia und die sichere Freundschaft mit Kim Kardashian

Die Freundschaft zwischen Sia und den Kardashian scheint ein Paradoxon zu sein. Die Australierin legt nämlich sehr großen Wert auf Privatsphäre und die Kardashians stellen ihr Leben im Reality-TV zur Schau.

Doch jetzt erklärte Sia, warum es dennoch funktioniert. In der Radiosendung „Karson & Kennedy Talk with Famous People“ erzählte die Sängerin: „Ich liebe diese Frauen. Ich habe sie erst in den letzten Jahren kennengelernt, aber die letzten Jahre waren sehr hart für mich. Ich habe in den letzten drei Jahren mein Haus eigentlich nicht verlassen, außer, um zu Kanyes [West] Sonntagsgottesdiensten zu gehen, denn der Gesang war so toll. Als ich sie traf, fühlte ich mich sicher.“ Vor allem Kim hat dafür gesorgt, dass Sia niemand zu nahekam. Sie meinte weiter: „Sie war sehr beschützend.“

Auch die Adoptivsöhne von Sia haben ihr dabei geholfen, die schwierige Zeit hinter sich zu lassen.

Foto: (c) PRN / PR Photos