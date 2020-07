Sido und das „Angelcamp 2020”

Wer hätte das gedacht, dass der Livestream eines Angelausflug dermaßen viele Zuschauer anlockt? Am Wochenende (18./19.07.) haben diverse Influencer und Musiker aus der deutschsprachigen Szene ein Angelcamp an einem See in der Nähe von Brandenburg an der Havel veranstaltet, das über die Streaming-Plattform „Twitch“ live übertragen wurde. Wie die „Berliner Morgenpost“ berichtet, erreichte das Event am Samstagabend mit mehr als 300.000 Zuschauern einen neuen Rekord unter den deutschen Streamern.

Mit dabei war auch Sido. Er sagte laut „Express.de“ über seine Teilnahme an der Angel-Challenge: „Ich bin kein guter Angler, aber ich mache das, weil mich das entspannt.”

Bei dem Event mussten die Teilnehmer um die Wette angeln und mit wenig Schlaf auskommen. Außerdem mussten sie verschiedene Challenges absolvieren.

