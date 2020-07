Spotify-Rekord für Dua Lipa und Überraschungsankündigung

Dua Lipa hat großen Grund zur Freude: Die Sängerin ist die erste weibliche Künstlerin, die gleich vier Songs auf Spotify hat, die über eine Milliarde Streams vorweisen können.

Auf „Instagram“ schrieb Dua dazu: „Man muss die kleinen Erfolge feiern. Vielen Dank an jeden Einzelnen da draußen, dafür, dass ihr meine Musik anhört. Ich bin glücklich, dass die Songs bei euch ein Zuhause finden und habe Glück, überhaupt zu denken, dass einige Songs davon sogar der Soundtrack eures Tages sind. Ich liebe euch und bin über die Maße glücklich, dass ich jeden Tag das tun darf, was ich liebe.“ Gleichzeitig kündigte die 24-Jährige an: „Ich habe etwas wirklich Aufregendes, das schon bald zu euch kommt und das ich als großes Geheimnis bewahrt habe und von dem ich nicht erwarten kann, es euch zu zeigen.“

Am Abend des 23.07. bzw. am anschließenden Morgen erscheint hierzulande erscheint übrigens eine neue Single von Dua Lipa.

