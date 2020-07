Star-Gamer Byron Bernstein stirbt nach Heiratsantrag

Die Gaming-Welt ist in Trauer: Star-Gamer Byron Bernstein, besser bekannt als Reckful, hat auf der Streaming-Plattform „Twitch“ rund 936.000 Fans und wurde durch seine Fähigkeiten im Online-Spiel „World of Warcraft“ bekannt. Jetzt ist er tot.

Besonders tragisch ist, dass er erst kurz zuvor seiner Freundin Becca einen Heiratsantrag gemacht hatte. Laut mehreren Medienberichten hat der Gamer offenbar Suizid begangen, das wurde aber noch nicht offiziell bestätigt. Becca hat den Antrag ihres Freundes, den dieser über „Twitter“ abgesetzt hatte, erst nachdem Byron schon verstorben war veröffentlicht. Ihre Antwort auf den Heiratsantrag schrieb sie ebenfalls auf „Twitter“: „RIP 02. Juli 2020 Er hat mir beigebracht, Spaß zu haben. Er war zu gut für diese Welt. Er hat mir auch gezeigt, dass ich scheinbar gar nichts über Depressionen wusste.“ Außerdem führte sie fort: „Wir brauchen ein besseres System für diejenigen, die auf mentale Hilfe angewiesen sind.“

Bernstein litt an Depressionen, was auch ein Post zeigt, den er am Tag seines Todes via „Twitter“ abgesetzt hat. Darin schrieb er: „Mir tun alle leid, die mit meiner verrückten Art klarkommen müssen. Aber ihr sollt wissen, dass die verrückte Person in Momenten wie diesen ihre Taten nicht kontrollieren kann.“