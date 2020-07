Stars gratulieren Nicki Minaj zur Schwangerschaft

Nicki Minaj hat die Sensationsmeldung schlechthin – sie erwartet ihr erstes Kind!

Vorgestern (20.07.) postete die Rapperin mehrere Bilder auf „Instagram“ und zeigte ihren Babybauch. Ihre Fans sind völlig aus dem Häuschen und auch viele Promis gratulieren der 37-Jährigen zum Babyglück. Zum Beispiel schrieb Model und selbst frischgebackene Mama Ashley Graham. Christina Aguilera kommentrierte mit den Worten: „Herzlichen Glückwunsch, du Schöne.“ Musiker wie Diplo, Ne-Yo oder Keke schlossen sich an. Model Winnie Harlow war sogar ganz aus dem Häuschen: „Ich wusste es, ich wusste es! Ich freue mich so für dich! Hab dich lieb.“ Und auch Nickis gute Freundin und Kollegin Normani fand schöne Worte und schrieb: „Du wirst so eine umwerfende Mama werden, meine Liebe. Mein Herz lacht für dich. Herzlichen Glückwunsch!“

Nicki Minaj selbst hat ihr eigenes Glück wohl selbst noch nicht wirklich realisiert: „Liebe, Hochzeit, Schwangerschaft. Ich bin überwältigt und dankbar“, schrieb sie auf „Instagram“.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos