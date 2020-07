Stefanie Heinzmann: „Es entstehen schöne Sachen“

Was nur? Das ist die Frage, die sicherlich vielen Fans im Kopf herumgeht, nachdem sie Stefanie Heinzmanns aktuellen „Instagram“-Eintrag gesehen haben.

Dort postete die Sängerin nämlich ein Foto von sich mit den Produzenten und Songschreibern Pascal Kalli Reinhardt und Joe Walter. Dazu schrieb sie: „Es entstehen schöne Sachen.“ Weitere Infos gab es jedoch nicht.

Stefanie Heinzmann hat zuletzt im März 2019 ihr Album „All We Need Is Love“.

Foto: (c) Benedikt Schnermann