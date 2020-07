Stevie Nicks über Peter Green: „Du hast unser Leben verändert“

Stevie Nicks ist 1975 der Band „Fleetwood Mac“ beigetreten. Peter Green war zu dem Zeitpunkt bereits ausgestiegen.

Nach seinem Tod am vergangenen Wochenende (25.07.) zollt die Sängerin ihm jetzt Tribut. Auf ihrem „Twitter“-Account postete die 72-Jährige ein Abschieds-Statement. Darin schrieb sie: „Es tut mir leid, vom Tod von Peter Green zu hören. Mein größtes Bedauern ist, dass ich nie die Bühne mit ihm teilen durfte. Ich habe in meinem Herzen immer gehofft, dass das passieren würde.“ Sie sei schon Fan der Band gewesen, bevor sie eintrat. Sie sagte weiter: „Als ich zum ersten Mal alle Fleetwood Mac-Platten hörte, war ich sehr angetan von seinem Gitarrenspiel. Es war einer der Gründe, warum ich mich gefreut habe, der Band beizutreten. Sein Vermächtnis wird für immer in den Geschichtsbüchern des Rock’n’Roll weiterleben. Es war am Anfang Peter Greens Fleetwood Mac und ich danke ihm dafür. Du hast unsere Leben verändert.“

Peter Green gehörte 1967 zu den Mitbegründern von „Fleetwood Mac“.

Foto: (c) Warner Music