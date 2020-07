Tag der Freundschaft: Jeanette Biedermann feiert die Farben

Gestern (30.07.) ist der internationale Tag der Freundschaft: Jeanette Biedermann vergleicht ihre Freunde mit Farben.

Auf „Instagram“ postete die Sängerin eine Schwarz-Weiß-Aufnahme von sich, auf der sie lachend in der Wiese umhertollt, während von oben verschiedene bunte Farben ins Bild kommen. Dazu schrieb sie: „Es gibt Menschen, die Regenbogenfarben in dein Grau zaubern und das allein durch ihre Anwesenheit, zwölf Stunden, 365 Tage und solang du lebst. #tagderfreundschaft. Freundschaft ist die Verbindung der Seelen. Das Beste, was wir haben.“

Dieser Gedenktag soll übrigens an die Bedeutung der Freundschaft zwischen Personen, Ländern und Kulturen erinnern.

