Tag des Kusses: Hollywoodreifer Batomae

Heute (06.07.) ist der internationale Tag des Kusses. Batomae musste im ersten Moment etwas darüber nachdenken, doch dann ist ihm der Moment seines ersten richtigen Kusses eingefallen.

FirstNews gegenüber erzählte er: „Mein erster richtiger Kuss, der ich so bewusst wahrgenommen habe, war dann tatsächlich erst auf dem Gymnasium mit meiner ersten großen Liebe. Also so richtig klassisch Hollywood-romantisch mäßig. Die ist danach tatsächlich auch ins Ausland gegangen, es ist zerbrochen. Also Hollywood, ruft mich an, ich kann euch ein Drehbuch geben.“

Klingt nach einer interessanten Story.

