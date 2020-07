Tag des Kusses: James Morrison und der lebensverändernde Kuss

Gestern (06.07.) war der internationale Tag des Kusses. James Morrison hat sich bereits in frühen Jahren dem anderen Geschlecht zugewandt, doch nichts geht über die Küsse mit seiner jetzigen Freundin Gill.

Im Interview mit FirstNews erzählte der Sänger: “Mein erster richtiger Kuss war meiner Meinung nach mit diesem Mädchen, die in der siebten Klasse war und ich war in der vierten. Immer noch ziemlich jung. Und ich mochte sie sehr. Ich hatte ihr einen Ring gekauft. Sie hat die Schule verlassen, denn sie war im letzten Jahr und ich dachte, ich würde sie nie wiedersehen. Ich habe auf sie am Bus gewartet und sie kam zur Haltestelle angerannt und sagte: ‚Ich muss dir einen Kuss geben, denn ich werde dich nie wiedersehen.‘ Ich weiß noch wie ich dachte: ‚Das war einer der besten Küsse, die ich jemals als Kind hatte.‘ Aber mein liebster erster Kuss war mit meiner Freundin, mit der ich aktuell zusammen bin. Als ich sie zum ersten Mal küsste, war es lebensverändernd.“

James Morrison und seine Liebste Gill haben übrigens zwei gemeinsame Töchter.

Foto: (c) Universal Music