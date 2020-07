Taylor Swift: Hinweis auf Hochzeit mit Joe Alwyn?

Taylor Swift hat ganz überraschend ein neues Album „Folklore“ veröffentlicht und ihre Fans suchen eifrig nach Hinweisen. Denn die Sängerin ist ja bekannt dafür, in ihren Songs und Musikvideos versteckte Botschaften zu hinterlassen. Einige ihrer Anhänger sind sich deswegen sicher, dass Swift die Pandemie genutzt hat, um ihren Freund Joe Alwyn zu ehelichen. In dem Song „invisible string“ singt die 30-Jährige nämlich: „Ein Goldfaden, der mich an dich bindet“.

In den Kommentaren dazu heißt es auf „YouTube“: „Wie ein Ehering? Hat sie den Bund fürs Leben geschlossen? Ich bin mir ziemlich sicher.“ Und: „Ich muss dabei daran denken, dass sie vielleicht Joe geheiratet hat. (…) Dieser Song fühlt sich sehr persönlich an.“

Swift selbst hat sich dazu noch nicht geäußert.

