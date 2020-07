Taylor Swift kritisiert: US-Volkszählung zählt nur zwei Geschlechter

Dieses Jahr hat sich der Stonewall-Aufstand zum 51. Mal gejährt. An dem „Pride Live“-Livestream am Freitag (26.06.) haben unter anderem Barack Obama, Katy Perry und Taylor Swift teilgenommen. Letztere kritisierte die Volkszählung in diesem Jahr, da es lediglich zwei Möglichkeiten gab das Geschlecht anzugeben.

Die 30-Jährige sagte: „Es gab Männer und Frauen, und diese Auslöschung war für mich so ärgerlich, die Auslöschung von Transgender- und nicht-binären Menschen. Wenn Sie keine Informationen über eine Gruppe von Menschen sammeln, bedeutet dies, dass Sie jede Ausrede auf der Welt haben, sie nicht zu unterstützen. Wenn Sie keine Daten über eine Community sammeln, ist dies eine sehr, sehr brutale Methode, um sie zu verwerfen.“ Daher betonte sie auch die Wichtigkeiten der US-Wahlen in diesem Jahr und ermutigte die Fans, für die Bekämpfung von Diskriminierung zu stimmen.

Taylor Swift genießt übrigens momentan die freie Zeit zu Hause.

