Tesla-Chef Elon Musk verkauft rote Seidenshorts

Die Tesla-Aktie befindet sich auf Steilkurs nach oben und hat sich von ihrem Corona-Crash-Tief, Mitte März, mehr als erholt. Tesla-Chef Elon Musk hat sich nun wohl einen Scherz erlaubt und nimmt diejenigen auf den Arm, die auf fallende Kurse gewettet hatten.

Via „Twitter“ gab der 49-Jährige bekannt, dass er rote Seiden-Shorts vertreibt. Er schrieb: „Feiern Sie den Sommer mit Tesla Short Shorts. Laufen Sie wie der Wind oder unterhalten Sie sich wie Liberace mit unserem Design aus rotem Satin und Gold. Entspannen Sie das ganze Jahr über am Pool oder in der Lounge im Innenbereich mit unseren limitierten Tesla Short Shorts mit unserem charakteristischen Tesla-Logo auf der Vorderseite und dem Schriftzug ‘S3XY‘ auf der Rückseite. Genießen Sie außergewöhnlichen Komfort von der Schlussglocke.“

Die sexy Short für rund 65 Dollar sind aber wohl bereits ausverkauft.

Foto: (c) Izumi Hasegawa / PR Photos