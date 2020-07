Thandie Newton hatte Angst vor Tom Cruise

Thandie Newton hatte beim Dreh von „Mission Impossible 2“ regelrecht Angst vor Tom Cruise. Das gestand der „Westworld“-Star jetzt in einem Gespräch mit der US-Seite „Vulture“. Eine Szene ist ihr beim Dreh besonders in Erinnerung geblieben: Und zwar als sich ihre Figur Nyah Hall mit dem von Cruise gespielten Ethan Hunt auf einem Balkon unterhält. Cruise sei sehr frustriert gewesen, weil sie ihren Dialog nicht zu seiner Zufriedenheit spielte. Also forderte er sie auf, die Rollen zu tauschen und den Text des jeweils anderen aufzusagen. Zwar habe Cruise das Beste damit im Sinn gehabt, es bewirkte jedoch das genaue Gegenteil.

Thandie Newton erzählte: „Ich hatte so viel Angst vor Tom. Er trat als sehr dominante Person auf. Er versucht unheimlich hart, ein netter Mensch zu sein. Aber dieser immense Druck – er lastet sich sehr viel auf. Und ich glaube, dass er der Überzeugung ist, nur er könne alles bestmöglich machen.“

„Mission Impossible 2“ spielte weltweit übrigens rund 550 Millionen US-Dollar ein.

Foto: (c) Aaron J. Thornton / PR Photos