„The Cranberries“: Neuauflage von „No Need To Argue”

Die “Cranberries” bringen am 18. September eine Neuauflage ihre 1994 erschienenen zweiten Albums „No Need To Argue“ als Deluxe-Version heraus.

Wie der „Rolling Stone“ berichtet, wird diese Edition bisher unveröffentlichte Songs, B-Seiten und Remixe neben den neu gemasterten 13 Songs erhalten sowie ein Cover des „The Carpenter“-Hits „(They Long to Be) Close to You“. Zudem gibt es zu der Neuauflage auch bisher ungesehene Fotos vom Album-Fotoshooting.

„The Cranberrie“-Frontfrau Dolores O‘Riordan ist übrigens im Januar 2018 in einer Hotelbadewanne ertrunken. Letztes Jahr gab es das letzte Album der Band mit Songs von ihr.

Foto: (c) LooMee TV