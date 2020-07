„The Cure“ versprechen „unglaubliches“ Album

Es soll ein Meisterwerk werden. Seit mehr als einem Jahrzehnt haben „The Cure“ kein neues Album mehr herausgebracht, doch das Warten lohnt sich.

Keyboarder Roger O’Donnell sagte gegenüber dem „Classic Pop Magazine“: „Vor vier Jahren sagte ich zu Robert: ‚Wir müssen noch ein weiteres Album machen. Es muss die intensivste, traurigste, dramatischste und gefühlsbetonteste Platte sein, die wir je gemacht haben, und dann können wir uns einfach davon verabschieden.‘ Er stimmte zu.“ Allerdings hat sich das als nicht so einfach herausgestellt. O’Donnell meinte weiter: „Das Problem ist, dass seit dem letzten Album 12 Jahre vergangen sind, also wird es anspruchsvoll. Wenn man einen Katalog wie The Cure hat, ist das eine Menge, dem man gerecht werden muss. Robert hat gesagt: ‚Wenn The Cure es noch einmal wissen wollen, dann sollte es besser wichtig sein und es sollte besser verdammt gut sein‘.“ Und offenbar sind „The Cure“ dem gerecht geworden, denn der Musiker sagte abschließend: „Das ist es, es wird eine unglaubliche Platte werden. Ich schlage nur ein wenig Geduld vor.“

Ob das neue „The Cure“-Album noch dieses Jahr erscheinen wird, steht übrigens noch nicht fest.

