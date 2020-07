„The Front Bottoms“ kündigen neues Album an

Mit ihrem Album „Going Grey“ haben „The Front Bottoms” sich bereits einem Namen gemacht. Jetzt legt das Indie-Duo nach und kündigt für den 21. August ihre neueste Platte „In Sickness & In Flames“ an. Wie „Warner Music“ berichtet, befinden sich zwölf Tracks auf dem Album, darunter die bereits erschienenen Singles „camourflage“ und „everyone blooms“ sowie das brandneue Stück „montgomery forever“.

Hier die Tracklist:

1. everyone blooms

2. camouflage

3. jerk

4. the truth

5. montgomery forever

6. the hard way

7. leaf pile

8. new song d

9. Fairbanks, Alaska

10. love at first sight

11. bus beat

12. make way

