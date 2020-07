„The Killers“: Endlich kommt ihr Album

Endlich gute Nachrichten für die Fans von „The Killers“: Nachdem die Coronavirus-Pandemie der Veröffentlichung ihres Albums „Imploding The Mirage“ einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, schlägt die Band jetzt zurück.

Auf „Instagram“ kündigen sie an: „Der Covid-19-Affe hat uns zerrissen, aber wir haben beharrlich weitergemacht. Leute, streicht es euch im Kalender an: ‚Imploding The Mirage‘ kommt am 21. August heraus.“

Zuvor hatte die Band die Leadsingle „Caution“ und den Song „My Own Soul’s Warning“ veröffentlicht.

Foto: (c) Anton Corbijn / Universal Music