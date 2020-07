„The Killers“-Frontmann Brandon Flowers: Gottesdienst statt Konzert

Wer hätte das gedacht: Hinter der meist eher rauhen Fassade eines Rockmusikers, versteckt sich auch manch frommer Geselle.

Im Interview mit dem „Berliner Tagesspiegel“ verriet „The Killers“-Frontmann Brandon Flowers, dass ein Gottesdienst in der coronabedingten Auftrittspause für ihn ein guter Ersatz für den Kick eines Live-Auftritts sei. Der 39-Jährige sagte: „Ich bin ein Kirchgänger. Und meine Erfahrungen dort sind mit denen von Konzerten vergleichbar. Alle gehen aus einem Grund zu diesem heiligen Ort. Der geteilte Glaube. Man singt zusammen.“

„The Killers“ wären dieses Jahr eigentlich auf Welttournee mit 60 Konzerten gewesen, diese wurde aber aufgrund der Corona-Pandemie verschoben auf 2021. Die neuen Termine beginnen am 25. Mai 2021 in Doncaster und enden am 16. Juni im Schloss Malahide in Dublin.

