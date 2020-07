„The Pretenders“: „Hate for Sal“ ist da

Seit vorgestern (17.07.) gibt es das neue Album „Hate for Sale“ von „The Pretenders“. Es ist ihr insgesamt elftes Studiowerk, berichtet „Oktober Promotion“. „Hate for Sal“ ist das erste Album der Band, auf dem die langjährige Tournee-Besetzung mit Frontfrau Chrissie Hynde, Gitarrist James Walbourne, Bassisten Nick Wilkinson und dem Gründungs-Drummer Martin Chambers zu hören ist.

Hynde sagte dazu: „James, Mart, Nick und ich sind zweifellos zu einer gut geölten Tourmaschine geworden, aber wir waren nicht immer im selben Land oder in derselben Stadt, um Aufnahmezeiten einzuplanen. Trotzdem wollte ich unbedingt mit der ureigenen ‚Pretenders‘-Besetzung an einem Album arbeiten, und jetzt habe ich es endlich geschafft.“

Hier die Tracklist:

1. Hate for Sale Lyrics

2. The Buzz Lyrics

3. Lightning Man Lyrics

4. Turf Accountant Daddy Lyrics

5. You Can’t Hurt a Fool Lyrics

6. I Didn’t Know When to Stop Lyrics

7. Maybe Love Is in NYC Lyrics

8. Junkie Walk Lyrics

9. Didn’t Want to Be This Lonely Lyrics

10. Crying in Public Lyrics

Foto: (c) Matt Holyoak