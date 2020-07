„The Rolling Stones“: mit Doppel-Rekord zum ersten Nummer-eins-Hit seit 1968

Die Zeit der Legenden ist angebrochen – und zwar in den Offiziellen Deutschen Charts. Nachdem Bob Dylan vor einer Woche zum ersten Mal in seiner Karriere die Hitliste anführte, feiern die „Rolling Stones“ jetzt ihre erste Nummer-eins-Single seit den Sechzigern. Damals schaffte es die Band im Jahre 1968 mit ihrer Nummer „Jumpin‘ Jack Flash“ an die Spitze.

Von „GfK Entertainment“ heißt es in einer Mitteilung dazu: „Beflügelt durch die Veröffentlichung neuer Vinyl- und CD-Versionen springt ihr Song ‚Living In A Ghost Town‘, der Anfang Mai schon mal Platz 22 erreichte, direkt an die Spitze der Top 100. Mick Jagger und Co. stellen damit gleich zwei Rekorde auf: Sie sind nicht nur die ältesten Künstler, die jemals auf dem Thron der Single-Hitliste saßen, sondern verzeichnen auch die größte Spanne, 52 Jahre, zwischen zwei Nummer-eins-Hits.“

Die „Rolling Stones“ versuchen übrigens bereits seit 2016, Donald Trump von der Nutzung ihrer Songs abzuhalten. Nun drohen sie dem US-Präsidenten mit einer Klage.

Foto: (c) Landmark / PR Photos