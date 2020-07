„The Rolling Stones“: Neuauflage von „Goats Head Soup”

Tolle Neuigkeiten für Fans der „Rolling Stones“: Die Band bringt am 04. September eine Neuauflage ihres Albums „Goats Head Soup“ heraus. Und wie „Universal Music“ berichtet, finden sich auf der Platte nicht nur die remasterten Tracks, sondern auch drei bisher unveröffentlichte Songs.

Weiter heißt es in der Pressemitteilung des Labels dazu: „‘Goats Head Soup‘ steht vielleicht im Schatten seiner Vorgänger, bietet aber dennoch pure Stones zu ihrer absoluten Glanzzeit. Mehr Schmutz, Sex, Drogen und Glam bot kein anderes Album. Mit Angie enthält es sogar einen der ganz großen Evergreens, eine anrüchige Hommage an Chuck Berry schließt die Platte ab. Worauf darf man sich sonst noch freuen? ‚Goats Head Soup‘ wird in insgesamt sieben Formaten erscheinen, unter anderem als Standard CD, als Deluxe Doppel-CD, als Standard Vinyl und Deluxe Doppel-Vinyl.“

Mit ihrem aktuellen Track „Living In A Ghost Town“ haben sich die „Rolling Stones“ übrigens letzte Woche auf Anhieb Platz eins der deutschen Single-Charts sichern können.

Foto: (c) Landmark / PR Photos