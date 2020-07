Wie sieht eigentlich so ein Morgen bei Tim Bendzko aus? Die Antwort: Sehr routiniert!

Der Musiker postete via „Instagram“ ein Bild, das ihn am heimischen Esszimmertisch zeigt. Dort sitzt Bendzko mit ganz leichten Augenringen, nippt an seinem Kaffee und schaut in den Laptop. Er schrieb dazu: „Morgenroutine? Check!“

Übrigens: Tim Bendzko schreibt Songs, um seine Emotionen zu sortieren.

Foto: (c) Sony Music/ Christoph Köstlin