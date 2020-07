Tim Bendzko sucht Freiwillige für erste Show-Coronastudie

Die Uniklinik Halle wird am 22. August eine weltweit einzigartige Konzert-Studie zu den Verbreitungswegen des Coronavirus starten. Mit dabei ist Tim Bendzko, der in der Arena Leipzig drei Shows in verschiedenen Szenarien geben wird.

Auf „Instagram“ erklärte der Sänger die Aktion. Er schrieb: „Liebe Freunde, ich freue mich sehr Teil der Restart-19 Studie zu sein. Diese versucht herauszubekommen, wie Konzerte und Sportveranstaltungen etc. wieder sicher vor größerem Publikum stattfinden können. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr uns dabei unterstützt und als Probanden Teil der Studie werdet. Alle Infos findet Ihr auf restart19.de. Das ganze findet am 22. August in der Quarterback Immobilien Arena in Leipzig statt. Ich freu mich …das wird wohl das längste Konzert aller Zeiten.“

Der 35-Jährige postete weitere Infos auf „Instagram“ und schrieb: „Alle Probanden werden übrigens vorher getestet, tragen während der Konzert(e) Maske und werden mit Desinfektionsgel ausgestattet und die Teilnahme an der Studie ist kostenfrei.“

Foto: (c) Sony Music / Christoph Köstlin