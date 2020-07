Tim McGraw: erstes Album seit 5 Jahren

Tim McGraw meldet sich musikalisch zurück: Der Country-Musiker bringt am 21. August sein erstes neues Album „Here on Earth“ seit fünf Jahren heraus, berichtet „Oktober Promotion“. Der Titeltrack ist ebenfalls seit wenigen Tage zu haben.

In der Pressemitteilung des Promoters heißt es zur Platte: „‘Here on Earth‘ bietet eine Sammlung von Songs, die McGraw zusammengestellt hat, um Vignetten gemeinsamer menschlicher Emotionen wie Liebe, Beziehungen, Introspektion und Spaß zu schaffen. Das Album als Ganzes bietet einen musikalischen Wandteppich des Lebens und eine gemeinsame Erfahrung, die wir nutzen können, um all die verschiedenen Leben, die wir leben, all die verschiedenen Teile der Welt, aus denen wir kommen, miteinander zu verbinden und Musik als universelle Sprache zu verwenden, um Menschen zusammenzubringen.“

Hier die Tracklist:

1. “L.A.”

2. ”Chevy Spaceship”

3. “Here On Earth”

4. “Damn Sure Do”

5. “Hallelujahville”

6. “Good Taste In Women”

7. “Hard To Stay Mad At”

8. “Sheryl Crow”

9. “Not From California“

10. “Hold You Tonight”

11. “7500 OBO”

12. “If I Was A Cowboy”

13. “I Called Mama”

14. “Gravy”

15. “War Of Art”

16. “Doggone”

Foto: (c) Big Machine Records