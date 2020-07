„Tocotronic“: Nachholtermine 2021

Fast 30 Jahre „Tocotronic“ muss gefeiert werden. Zum einen mit einer Werkschau, die ab dem 21. August in vier verschiedenen Varianten erhältlich ist. Und zum anderen mit Auftritten, um mit den Fans zu feiern. Das soll kommendes Jahr wieder möglich sein. Dieses Jahr musste die Hamburger Band ihre Termine ja canceln. Nun stehen die Nachholtermine fest.

„Tocotronic“ treten nächsten Sommer am 13. August in Hamburg im Stadtpark auf, und einen Tag später in Potsdam im Waschhaus. Infos und Tickets gibt es auf „eventim.de“.

„Tocotronic“ haben im April übrigens einen Song veröffentlicht, der besonders gut zur aktuellen Corona-Situation passt. Das Lied trägt den Titel „Hoffnung“.

