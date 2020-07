Tom Grennan braucht Hilfe beim Veganismus

Tom Grennan möchte gern Veganer werden, doch er weiß noch nicht so recht, wie er das anstellen soll. Deswegen wendet sich der Musiker in seiner „Instagram Story“ an seine Fans.

Er schrieb: „Heute wollte ich eigentlich vegan essen, aber das habe ich nicht, denn ich habe Chicken Wings gegessen. Aber morgen starte ich mein veganes Leben. Wenn mir also irgend jemand Tipps oder Rezepte geben kann, schickt sie mir, denn ich möchte mich mit dieser veganen Diät herausfordern. Ich möchte es eine Woche lang durchziehen. Wenn es mir gefällt, zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen und so weiter.“

Wenn Tom Grennan nicht selbst Hilfe braucht, dann bietet er seine Hilfe anderen Menschen in der Coronavirus-Krise an.

Foto via FKP Scorpio