Tom Hanks spricht über seine Covid 19-Erkrankung

Tom Hanks hat jetzt verzählt, wie es ihm und seiner Frau während ihrer Covid 19-Erkrankung ergangen ist.

In einem Interview mit „The Guardian“ sagte der Oscar-Preisträger: „Heute geht es uns wieder gut. Unser Unbehagen wegen des Virus war in zwei Wochen so gut wie erledigt. Wir hatten sehr unterschiedliche Reaktionen, das war seltsam. Meine Frau hat ihren Geschmacks- und Geruchssinn verloren und an schwerer Übelkeit und hohem Fieber gelitten. Ich hatte nur lähmende Schmerzen am ganzen Körper, war sehr müde und konnte mich nicht länger als zwölf Minuten auf etwas konzentrieren.“ Auf die Frage hin, ob er Angst verspürt habe, winkte der Hollywoodstar ab und sagte. „Ich bin nicht einer, der morgens aufwacht und sich fragt, ob man das Ende des Tages sehen wird oder nicht. Da bin ich ziemlich gelassen.“

Tom Hanks und seine Frau, die Schauspielerin Rita Wilson waren unter den ersten Prominenten, die sich mit dem Coronavirus angesteckt hatten.

Foto: (c) Mike Raison / PR Photos