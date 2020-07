Tom Meighan: Zu 200 unbezahlten Arbeitsstunden verdonnert

Tom Meighan scheint gerade Spaß daran zu haben, regelmäßig für Schlagzeilen zu sorgen. Heute kommt nun heraus, dass 39-Jährige zu 200 unbezahlten Arbeitsstunden verdonnert worden ist, weil er sich schuldig bekannt hat, seine frühere Verlobte Vikki Ager angegriffen zu haben. Ein Kind soll den Vorfall beobachtet und die Polizei gerufen haben.

Wie „rollingstone.de“ berichtet, sagte der Staatsanwalt, das Kind sei panisch und ängstlich gewesen. Im Hintergrund des Anrufs sei von Ager zu hören gewesen: „Geh weg von mir, geh weg von mir.“ Außerdem betonte der Staatsanwalt, dass er Vikki Ager als „sichtlich verärgert“ wahrnahm. Tom Meighan habe sich „nicht kooperativ und aggressiv“ gezeigt. Bei dem Angriff soll Vikki Ager Blutergüsse am Knöchel, an den Knien und am Ellenbogen erlitten haben, außerdem Rötungen am großen Zeh und am Hals. Dies habe die Polizei bestätigt.

Erst vor vier Tagen (06.07.) wurde bekannt, dass Tom Meighan seine Band „Kasabian“ verlassen wird.

Foto: (c) Landmark / PR Photos