Tom Morello und Dan Reynolds: Gemeinsam gegen Rassismus

Tom Morello will ein deutliches Zeichen gegen Polizeigewalt und systematischen Rassismus setzen. Dafür hat sich der „Rage Against The Machine“-Musiker mit „Imagine Dragons“-Frontmann Dan Reynolds, Produzent The Bloody Beetroots und Aktivistin Shea Diamond zusammengetan und den Song „Stand Up“ aufgenommen.

Wie „Universal Music“ berichtet, werden die kompletten Erlöse werden an verschiedenen Organisationen gespendet, die sich für die Rechte von Minderheiten, sozial schwächer gestellten Menschen und Bürgerrechte einsetzen. Morello sagte dazu: „Es scheint, dass sich die Zeiten ändern. Ich wurde so inspiriert. Ich kontaktierte Dan von den ‚Imagine Dragons‘. The Bloody Beetroots und ich haben einen Track gezaubert und innerhalb von 24 Stunden hatte Dan mir den kompletten Gesangspart zurückgeschickt. Wir haben Shea Diamond für den Track gewonnen, eine schwarze Transgender-Frau mit einer langen Aktivismusgeschichte und die Kollaboration war komplett.“

„Stand up“ ist seit gestern (03.07.) verfügbar.

Foto: (c) Andrew Evans / PR Photos