Tom Walker trommelt seine Jungs zusammen

Tom Walker fehlt seine Band!

Via „Instagram“ teilte er mit: „Ich vermisse es wirklich, mit meiner Band zu üben und zu performen.“ Und da es den Jungs genauso geht, haben sie sich jetzt kurzerhand zusammengeschalten. Walker verriet: „Wir haben uns dazu entschieden, eine kleine „Zoom“-Session einzulegen. Das hat wirklich Spaß gemacht.“ Dazu postete der 28-Jährige einen kleinen Ausschnitt besagter Performance. Seine Fans freut’s. In den Kommentaren steht unter anderem: „Danke Mr. Walker, dass du uns so tolle Musik schenkst.“

Tom Walker sehnt sich übrigens auch nach einer kleinen Skateboard-Session.

Foto: (c) Sony Music