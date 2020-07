Tom Walker will wieder aufs Skateboard

Tom Walker cruist gerne durch die Skatehallen dieser Welt, seit Corona war ihm das allerdings nicht mehr möglich. Aus Sehnsucht postete der Sänger jetzt ein paar Clips vergangener Tage.

In seiner „Instagram“-Story ist unter anderem zu sehen, wie er einen Ollie steht. Der Ollie ist einer der leichteren Skateboard-Tricks. Dabei springt der Fahrer mitsamt Board in die Höhe. Walker schrieb dazu: „Ein richtig hoher Ollie – noch vor der Pandemie.“ Außerdem ist in einem seiner Videos zu lesen: „Ich kann es kaum erwarten, endlich wieder eine Skateboard-Session einzulegen.“ Wo? Das verriet er nicht. Allerdings postete der 28-Jährige ein Bild eines idyllisch gelegenen Skateparks in Zürich. Das wäre doch was.

Übrigens: Tom Walker weiß die Vielfältigkeit seines Skateboards zu schätzen. Er benutzt es gerne auch als Bieröffner.

Foto: (c) Sony Music